O treinador do AVS, João Henriques, garantiu na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Estrela da Amadora que a equipa quer reagir à derrota frente ao Benfica e «dar dois passos em frente».

Derrota com o Benfica serviu de lição

«Foi um jogo em que não teríamos grande responsabilidade pelo histórico e capacidade das equipas, mas gostaríamos de ter sido um bocadinho mais competitivos. Foi um passo atrás, para darmos agora dois à frente. [...] Queremos ser uma equipa verdadeiramente competitiva nos 90 minutos, muito competente em cada um dos momentos do jogo.»

Os perigos do E. Amadora

«Tem vários jogadores com muita qualidade, corredores laterais muito rápidos e forte capacidade nas transições, sobretudo em jogo mais partido. É uma equipa que gosta de andar na vertigem. Vem de duas derrotas e quer inverter essa sequência, à procura de estabilidade.»

Favoritismo está no adversário

«Temos a vantagem de sermos o patinho feio. Todos olham para nós como a equipa que já desceu, mas sabemos que é tudo possível. Gosto que nos menosprezem.»