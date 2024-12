Devenish, defesa colombiano de 23 anos, disse, esta quarta-feira, que ter marcado o golo do AVS no empate 1-1 diante do Benfica teve um sabor único, esperando que a exibição possa potenciar a confiança da equipa nos próximos jogos.

«Um golo dá sempre confiança, e este foi muito especial. Por ser o mais recente e contra o Benfica, teve um sabor único. Estou muito feliz porque estou a reencontrar a confiança que precisava há algum tempo. Agora, é continuar a somar», disse Devenish aos jornalistas, antes de mais uma sessão de trabalho no AVS.

O defesa colombiano confessou que na manhã do jogo comentou com a mulher sobre a sensação de marcar um golo, que viria a surgir nos descontos, de bola parada, em jogada ensaiada.

«No lance, o Fernando Fonseca sugeriu que me posicionasse do outro lado, porque eles tinham mais centrais num dos lados e do outro estavam mais baixos. Acreditei até ao fim, vi a bola e pensei: É minha! Vou rematar!», recordou, admitindo que os ajustamentos ao intervalo foram fundamentais no empate frente às águias.

Além disso, Devenish referiu ainda que apesar de estar a defrontar o Benfica, sentiu que a equipa estava a jogar completamente de igual para igual.

«Jogámos de igual para igual, e isso vai dar-nos ainda mais confiança para os próximos jogos. Claro que sentimos que estávamos a jogar contra o Benfica, uma das melhores equipas neste momento. Estamos a crescer como coletivo e a criar um grupo muito unido, o que será determinante para conseguirmos mais resultados positivos», sublinhou.