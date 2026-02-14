«Estoril está confiante, mas tem pontos fracos que podemos explorar»
João Henriques, treinador do AVS, antevê duelo da 22.ª jornada da Liga
João Henriques antevê um duelo complicado com o Estoril, sobretudo pelo momento confiante que atravessa a formação orientada por Ian Cathro. O técnico do AVS reforça a ideia de que é necessário somar a primeira vitória para abrir o «ketchup»:
Abordagem do AVS ao encontro com o Estoril
«Vamos ser fiéis aos que temos vindo a fazer e evoluir, continuando a marcar golos, como tem acontecido nos últimos jogos. Não somos uma equipa talhada para termos muita posse de bola, até porque o contexto não o permite, mas para sermos organizados, fechar espaços, não permitir transições ao adversário e colocar muita gente na finalização. Temos de olhar de frente, continuar a lutar com dignidade, e depois da primeira, mais vitórias virão.»
Análise ao adversário da 22.ª jornada
«Temos de fazer um jogo competente, competitivo, sermos sérios, mas tentar também divertir-nos frente a um adversário muito confiante, o segundo melhor da segunda volta, atrás do Sp. Braga. O Estoril tem também pontos fracos que tentaremos explorar. Seremos honestos, profissionais e dignos para sairmos daqui com os três pontos.»