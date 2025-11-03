Fábio Espinho anunciou esta segunda-feira a saída do AVS, colocando fim à sua ligação ao clube de Vila das Aves. O antigo médio, que exercia funções como Oficial de Ligação Desportiva, comunicou a decisão através das redes sociais.

«Terminou a minha ligação ao AVS. Foi uma passagem curta, mas produtiva em todos os sentidos. Uma palavra de agradecimento a todos os envolvidos neste projeto — presidente, direção, equipas técnicas, jogadores e todos os departamentos, um muito obrigado», escreveu Fábio Espinho.

A saída surge no contexto do processo de reestruturação do futebol profissional da sociedade desportiva, que decorre desde a entrada de Diogo Boa Alma como diretor-geral.

Recorde-se que o ex-jogador, de 36 anos, tinha integrado recentemente a estrutura do AVS com o objetivo de fazer a ponte entre a direção desportiva, o plantel e a equipa técnica, colaborando diretamente com Pedro Correia, diretor desportivo, que também deixou o clube.

Esta temporada, Fábio Espinho assumiu o cargo de treinador interino na receção ao Benfica, após o despedimento de José Mota. O AVS é o último classificado da Liga com apenas dois pontos conquistados em dez jornadas.