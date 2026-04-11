Gil Lameiras, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o empate (1-1) frente ao AVS. O técnico lamenta a falta de eficácia «nas segundas bolas» e a falta de controlo na profundidade:

Análise ao jogo

«Claramente queríamos dar continuidade à exibição do jogo da última jornada, manter a baliza a zeros e continuar a criar oportunidades em termos ofensivos. Criámos oportunidades, mas fomos mais perdulários, perdemos algumas segundas bolas e tivemos alguns controlos de profundidade que não foram bem definidos. Se aquela bola no início da segunda parte entrasse o jogo seria outro, mas faltou-nos consistência, o jogo ficou partido, o Aves acreditou, e podia ter caído para qualquer lado, o que não era o que queríamos que acontecesse.

Jogo partido

«Quando coletivamente não estamos bem, no jogo passado a equipa esteve bem, quando falha uma ou outra peça o coletivo não se nota tanto. Tentamos mexer com o jogo, refrescar com as substituições, em questões de um para um o Saviolo provocou desequilíbrios, refrescámos, mas não tivemos consistência nas oportunidades. O jogo ficou um pouco desequilibrado, que não era o que gostaríamos de ter no jogo».