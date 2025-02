Gustavo Mendonça considerou esta terça-feira que o golo do empate frente ao Sporting (2-2), no jogo da 23.ª jornada da Liga portuguesa, foi «o mais importante da carreira», tendo também deixado elogios ao compatriota João Neves, do PSG, seu ex-colega no Benfica.

«Foi um momento único, e posso dizer que foi o golo mais importante na minha carreira», referiu o médio, em declarações à agência Lusa.

O jovem atleta de 21 anos não se deixou levar pelo facto de ser «o centro das atenções» depois do golo, afirmando que é normal e fruto do trabalho. «Naquele momento fui o centro das atenções, como é normal. Recebi agradecimentos e os elogios normais. Nada de especial. Trabalhar no máximo todos os dias para estar pronto a corresponder quando o treinador entende», disse.

Gustavo jogou na formação do Benfica como médio defensivo, mas no AVS, com Jorge Costa a treinador e já depois da «enriquecedora experiência no Canelas», começou a jogar como médio mais interior, o que se mantém na presente época. «No Benfica sempre fui médio defensivo, mas no AVS, com o mister Jorge Costa, passei a jogar a interior, na posição 8, com mais chegada à área. Esta época isso mantém-se, sendo até um pouco mais versátil. Não tenho problema, tanto participo na destruição do jogo adversário, como na construção do nosso», afirmou.

O atleta natural de Amares sonha chegar a patamares mais elevados, no entanto quer focar-se primeiro no AVS, «clube que acreditou» nas suas «capacidades».

Gustavo deixou rasgados elogios ao ex-colega no Benfica, João Neves, com quem jogou nos sub-17 e sub-19. «É um jogador que facilmente serve de referência para os colegas e até para jogadores mais velhos», referiu.

«O momento dele ia chegar e, felizmente, aconteceu, porque é um grande jogador», concluiu Mendonça, que ainda mantém contacto com os centrais António Silva e Tomás Araújo dos tempos de formação nos encarnados, além de Rafael Rodrigues, agora seu colega no AVS.