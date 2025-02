Gustavo Mendonça, em declarações à flash interview da SportTV, após o empate a dois golos entre AVS e Sporting, a contar para a 23.ª jornada da Liga:

«Na primeira parte falhámos os posicionamentos, assim como a pressão e organização defensiva. Ao intervalo ajustámos as coisas e tive a felicidade de ajudar a equipa com o golo do empate.»

«Sabor do golo é excelente, foi uma sensação incrível. Consegui ajudar a equipa a arrecadar um ponto importante e há que destacar também o trabalho dos restantes colegas, deram tudo até ao último minuto e acho que merecemos este empate.»