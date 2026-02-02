João Correia (AVS): «Claro que sim, acreditamos»
Técnico lamenta o diferencial de eficácia entre as duas equipas
João Correia, treinador adjunto do AVS, na sala de imprensa do Estádio do Clube Desportivo das Aves, após a derrota avense (0-4) frente ao Sp. Braga. O técnico relembrou a expulsão de João Henriques, que considera «injusta».
Análise ao jogo
«O nosso plano de jogo passava por tentar fechar o espaço interior ao Braga, uma das maiores qualidades deles, mas fica condicionado logo quando sofremos o golo cedo. A equipa reagiu bem, a primeira parte termina com três remates para cada lado, mas eles com dois golos. É a diferença, com equipas destas é complicado. Ainda na primeira parte há um lance de dúvida, em que podíamos ter ficado com mais um elemento, para procurar o golo e reentrar no jogo. Mas, como disse, com equipas como esta é complicado».
João Henriques fora do banco
«Não é igual estar o adjunto no banco, ou estar o treinador principal. Se ele estiver no banco, e não esteve porque foi expulso de uma forma injusta, foi a primeira vez que foi expulso na carreira. É uma pessoa educada e cordial, nunca faltou ao respeito a nenhum árbitro, ainda não sabemos porque foi expulso.
Ainda acreditam?
«Claro que sim. Não vamos escamotear esse dado (atraso para), mas vamos focar no trabalho e na tarefa. Vamos focar no próximo treino, na Taça de Portugal e depois voltar ao campeonato. Ainda há muitos pontos em jogo, vamos lutar para poder chegar aos últimos jogos ainda na luta».