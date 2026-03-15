João Henriques, treinador do AVS, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após a derrota (0-1) frente ao Santa Clara. O técnico sublinha a competitividade da sua equipa.

Análise ao jogo

«As equipas não foram incisivas, não foi um jogo bonito de se ver. Fomos melhorando alguns aspetos no jogo, a primeira parte foi equilibrada, sem grandes ocasiões de golo. Surge aquele lance, que é decisivo, quanto a mim falta sobre o Pivô primeiro, não foi marcada, e dá o golo. A partir daí o jogo é diferente, o Santa Clara geriu o jogo e tentou aproveitar os espaços que fomos deixando e nós continuámos a tentar, mesmo com menos um elemento. Foi o detalhe neste jogo para definir o resultado final».

Expulsões

«Em relação ao segundo amarelo, a falta é inquestionável, há a questão dos critérios, faltas idênticas que não dão amarelo. Olhando para os jogos que fiz, em três acabámos com menos um, que nos condicionou nos pontos: lembro os jogos com o Nacional, Arouca e hoje novamente. São muitos pontos. O que é de valorizar é que o Aves neste momento discute qualquer jogo, às vezes com mais critério, outras vezes menos, a equipa está empenhada em discutir os jogos, como hoje. Há muitos jogos para trás, muito peso para trás, muitos detalhes. Vamos olhar para o próximo jogo com a mesma ambição, de ser competitivos. Estamos exatamente à mesma distância, vamos continuar, há é menos um jogo em disputa».

Estreia de Green

«É mais uma opção, um jogador que tem vindo a recuperar o tempo perdido, na semana que se podia estrear acabou por se lesionar. Está a regressar, pode ajudar, nestes dez minutos não conseguiu mostrar o que é capaz, é muito pouco tempo, nunca é fácil para uma estreia, mas vai ajudar com toda a certeza».