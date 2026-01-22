João Henriques, treinador do AVS, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Casa Pia, desta sexta-feira (20h15), a contar para a 19.ª jornada da Liga. O técnico da equipa da Vila das Aves assumiu que ninguém atirou a «toalha ao chão».

Equipa acredita que pode trazer pontos de Rio Maior

«Nem parece que o grupo está na posição em que está, pela forma como trabalha e pelo otimismo com que encara o jogo. Acreditamos muito que a qualquer momento possamos ser mais felizes, errando menos do que o adversário e fazendo aquilo que trabalhámos durante a semana. Se conseguirmos isso, acredito que podemos trazer pontos deste jogo com o Casa Pia.»

Ninguém atirou a toalha ao chão

«São profissionais extraordinários, querem muito mudar o rumo dos acontecimentos e merecem muito ter aquela estrelinha. Uma vitória vai libertar mais o grupo e permitir fazer coisas muito boas neste campeonato. Olham para nós como condenados, mas aqui ninguém atirou a toalha ao chão.»

Esperava-se um campeonato mais tranquilo do Casa Pia

«Continuo a acreditar muito. Até ao último apito da época vamos estar presentes em todos os jogos, competitivos e sempre a lutar pelos três pontos. O Casa Pia é uma equipa da qual se esperava um campeonato mais tranquilo, porque tem um conjunto de jogadores de qualidade. Tem um novo treinador que conhece bem o nosso campeonato e gosta de colocar intensidade nas equipas. Sei que vamos fazer ainda coisas muito boas, mas temos consciência de que cada semana que passa vai encurtando as nossas possibilidades.»