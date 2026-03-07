Declarações de João Henriques, treinador do AVS, na flash interview da Sporttv, após o empate a zeros frente ao Alverca, na 25ª jornada da I Liga, disputada este sábado, 7 de Março.

[Que análise faz do jogo? Com que sensações saiu?]

Saí com a sensação de alguma justiça, embora as melhores chances tivessem sido nossas. Na primeira parte, temos duas e ainda a bola no poste, na segunda. Foi um jogo equilibrado, encaixado. Nos últimos cinco minutos, houve mais intensidade do Alverca, mas sem nos criar grande perigo. Fomos controlando. Queríamos fazer um pouco mais ofensivamente e ficámos condicionados com as situações de lesão que tivemos de ajustar.

Nos últimos quatro jogos, tivemos a baliza a zeros em três. Temos a equipa crente de que pode ser competitiva em qualquer campo e conquistar os três pontos.

Saímos com um ponto, não satisfeitos de todo, mas com o sentimento de ver a equipa a crescer de jogo para jogo. Ofensivamente, errámos muito passes, mas isso vai-se conquistando com os pontos, com o crescimento. Estamos com esse intuito.

[Pequenas vitórias acabam por ser importantes, como a de não sofrerem golos há dois jogos?]

Sim. Temos outras: somos a única equipa que não ganhou fora. Esta era uma oportunidade, mas vamos olhar para a próxima partida dessa forma. No próximo jogo em casa, temos uma boa chance para conquistar pontos e dar sequência. É isto: crescer com confiança. Os jogadores sabem o que têm de fazer. Estamos limitados em termos de lesões, mas, no fundo, felizes com este crescimento.

[Na próxima jornada, recebem o Santa Clara que também luta pela manutenção. É um jogo decisivo?]

São todos, desde que eu cheguei. Nós olhamos para as performances. Queremos continuar a crescer. É isso que queremos. É um adversário direto na luta pela manutenção e a importância é igual à que teve este jogo de hoje.