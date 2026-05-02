Declarações de João Henriques, treinador do AVS, na conferência de imprensa após o triunfo por 1-2 frente ao Nacional, na 32.ª jornada da I Liga, disputada este sábado, 2 maio.

Análise a mais uma vitória num momento ascendente do AVS

«Primeiros 20 minutos, o Nacional melhor, sobretudo na questão da bola parada, estavam a ganhar a primeira e a segunda bola e a causar-nos alguns problemas.Também durante a primeira parte não conseguimos controlar o nosso lado direito, o lado esquerdo do Nacional. Estávamos a permitir no corredor que a bola chegasse à área. Fomos melhorando a partir dos 20 minutos, a equilibrar, e depois fomos para o intervalo com a igualdade. E uma segunda parte nossa com variadíssimas oportunidades, onde nós poderíamos ter dilatado o marcador, onde no geral fomos uns justos vencedores, porque conseguimos retificar aquilo que estávamos a fazer mal naqueles primeiros 20 minutos na bola parada. E fomos, como eu disse, na minha opinião, uns justos vencedores numa partida difícil. Este é o quarto jogo consecutivo a somar pontos. O Aves vai para o nono jogo onde só concedeu duas derrotas. Já nos andava a fugir há algum tempo. Esta equipa hoje mostrou que a tabela mente mesmo muito. Está numa posição que todos nós sabemos que já não vai sair. É uma posição final, mas que é injusta para o valor destes jogadores e para aquilo que nós fizemos.»