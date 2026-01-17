João Henriques, treinador do AVS, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após a derrota (0-1) frente ao Arouca, no primeiro jogo da segunda volta. O técnico considera que faltou sorte à sua equipa.

Análise ao jogo

«Estou muito orgulhoso dos jogadores que estiveram em campo. Tivemos de fazer alterações devido à expulsão, mas o que vimos, sobretudo na segunda parte, é de um caráter enorme destes jogadores. Fizemos uma segunda parte com um golo anulado, rematámos mais, tivemos a melhor oportunidade, estivemos em todo o lado, parece que éramos nós que estávamos a mais. Estes jogadores não deitam a toalha ao chão, mesmo. Estou muito confiante para um futuro muito próximo. Estamos muito, muito perto de conseguir dar uma sapatada nestes infortúnios que têm acontecendo desde que estou aqui no AVS. Fomos buscar a essência de cada um destes jogadores, a vontade de serem competitivos, nunca virar a cara à luta. A equipa está mais preparada para as adversidades, mas precisamos urgentemente de pontos. Não me vou lamentar da expulsão, é evidente, mas tivemos oportunidades, não tivemos a ponta de sorte que é necessária nestas alturas».

Pontos positivos são a mensagem

«O meu discurso, convosco e com os jogadores, é o mesmo. No dia em que sentir que não está a dar, sou o primeiro a dizer. Ouvi o meu colega a dizer na flash que a equipa estava nervosa, a minha equipa é que está sem ganhar com 4 pontos, e conseguiu ser superior a menos um lá em baixo na tabela. Procurámos sempre, até ao fim, isso +e meritório e são sinais. A primeira reação que tiveram, posso partilhar, saiu dos jogadores e é: ‘no próximo jogo estamos lá para lutar’».

Guarda-redes

«Para já, muito bem os quatro, grande reação, grandes homens. Dissemos que ia chegar um guarda-redes, mas continuaram a trabalhar, inclusive o Trigueira, que não tinha qualquer aparição na ficha de jogo até hoje e achámos que, pelo trabalho, merecia estar. São opções, trabalharam os quatro muito bem, as opções para este jogo foram encaradas de forma positiva. Eles percebem que, no futebol, quando não se ganha há mudanças e opções, estão preparados para isso, estão todos abertos para lutar pelo lugar».



Expulsão

«Quando as equipas estão com muitos pontos e confiança parece que as coisas saem todas bem. É sempre assim, é natural. O Devenish é um dos nossos, trabalhou muito bem estas duas semanas, teve uma má abordagem, não o vamos crucificar. Vamos ajudar a levantar-se para poder ser opção quando estiver disponível».