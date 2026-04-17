João Henriques, na sala de imprensa, disse que a equipa merecia mais do que levar o empate deste desafio. O treinador do AVS referiu que independentemente do desfecho da jornada, a equipa continua a querer vencer para ultrapassar os 15 pontos e não ficar com o pior registo de sempre na Liga.

Análise ao jogo

Depois de estar a vencer 2-1 podíamos ter feito o 3-1, depois de estar o 2-2 podíamos ter marcador e, para nós, o empate sabe a pouco. Foi um jogo bom, com duas boas equipas, e onde nós soubemos aproveitar os espaços. Voltamos a não ser felizes, uma vez mais. Queremos ir até ao final da Liga a dignificar o campeonato, as Aves e fomos uma equipa que tentou até ao fim. Hoje fomos uma equipa e isso foi demonstrado dentro do campo. Se a época começasse agora, tenho a certeza de que íamos ser uma surpresa porque a equipa é competitiva e, como se apresentou hoje, foi um jogo muito bem conseguido. Fomos dignos e sérios, mas este jogo já terminou e já pensámos no próximo encontro.

A prestação de hoje demonstra que quer valorizar os jogadores independentemente do resultado?

Hoje ficou demonstrado que a tabela é mentirosa porque uma equipa com apenas 13 pontos e apresentar-se aqui assim, merecia muito mais. Só posso falar desde que estou no clube e a equipa tem sido muito competitiva e estamos a valorizar os ativos do clube. Queremos potenciar jogadores e hoje demonstramos que temos qualidade no plantel.

Se descer o discurso com os jogadores vai mudar?

Desde que cheguei nunca olhámos para a tabela porque isso traz um peso enorme. Olhámos jogo a jogo e queremos ultrapassar os 15 pontos porque essa é a pior marca na I Liga e não queremos ficar com essa marca. Já não depende de nós, mas ainda temos muitas coisas a conquistar. Vamos continuar a ser competitivos, já estamos a relançar a próxima época e é isso que estamos a valorizar.