João Henriques, treinador do AVS, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o triunfo (3-1) frente ao campeão nacional FC Porto. Questionado sobre a possível mudança de Pedro Lima para o Sporting, diz que o médio tem pedigree.

«É um dos jogadores deste grupo que tem pedigree para assumir um desafio desse nível. Não sabemos dos contornos totais desse rumor, mas ficava feliz. Para além de ser jogador para esse nível, é um menino extraordinário que reconhece o trabalho semanal e a importância do grupo. Começou a ter golos, participação em golos, com as oportunidades que foi começando a ter nos últimos tempos. Espero que seja uma realidade».

É um dos jogadores que já se fala, mas teremos outros. O Roni fez dois golos hoje, é um dos jogadores que acreditamos que vão ser alvo de cobiça, assim como os centrais que hoje estiveram imperiais. Quase que podia falar da equipa toda hoje».