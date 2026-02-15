João Henriques, treinador do AVS, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o triunfo frente ao Estoril, o primeiro da equipa avense neste campeonato. O técnico diz que a equipa vai continuar a ser competitiva.

Análise ao jogo

«Exibicionalmente já vínhamos a demonstrar que a primeira vitória estava cada vez mais perto. No único momento de frisson na nossa baliza o guarda-redes fez uma defesa excecional e segurou o empate, dando confiança à equipa para crescer. Foi um jogo muito conseguido perante um adversário difícil, com um grande poderio. Era só uma das melhores equipas do campeonato, que na segunda volta só tinha perdido com o Benfica. Era preciso uma exibição deste calibre para vencer. É um peso muito grande que sai de cima, principalmente para quem está aqui desde o início. Que me lembre não existe uma equipa sem vencer um jogo até ao final da época, tinha vindo a dizer isto aos jogadores. Também disse uma coisa importante aos jogadores: Não acaba aqui, não fizemos a primeira vitória e está resolvido; foi a primeira de algumas vitórias que vamos conseguir, vamos ser uma equipa competitiva, difícil de bater, com os jogadores a saber o que fazer dentro de campo. Concretizaram o plano de jogo, os jogadores sentiram-se confortáveis, focados nas missões individuais e coletivas e nem tanto no resultado. Estou muito contente pelos jogadores».

Vale mais do que três pontos?

«O simbolismo é esse. O tirar de um peso grande de cima, e acreditar que podemos fazer mais pontos até ao final. Já mereciam há mais tempo a vitória, a equipa já mereceu – desde que cá estou – várias vezes a vitória. Tem o simbolismo de também sermos uma equipa que ganha jogos e vamos olhar para o resto do campeonato dessa forma»