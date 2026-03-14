João Henriques quer que a equipa continue a melhorar em termos coletivos e, sobretudo, no momento defensivo. O treinador do AVS destacou, ainda, a evolução do Santa Clara desde a chegada de Petit ao comando técnico da equipa. Para o jogo da 26.ª jornada da Liga, marcado para domingo, às 15h30, o treinador da formação da Vila das Aves já conta com os recuperados Pedro Lima e Andre Green.

Foco no que a equipa pode melhorar

«Independentemente do adversário, em casa ou fora, o objetivo vai ser sempre o mesmo. Queremos manter o nosso rumo, crescer como equipa, melhorar e preocuparmo-nos com as tarefas, sabendo que, se estivermos no nosso melhor em termos individuais e coletivos, estaremos mais perto de vencer o jogo.»

É bom não sofrer, mas é preciso marcar

«É importante para a equipa continuar a não sofrer golos, mas, também para ganhar confiança, temos de criar mais oportunidades e marcar, porque esse é o objetivo de um jogo. Nos últimos três ficámos aquém das nossas expectativas e queremos criar mais.»

Reencontro especial

«Percebemos que, desde que o Petit entrou, a equipa melhorou em termos de resultados e essa evolução com pontos também dá confiança. Tenho um carinho especial pelo Santa Clara, onde passei duas épocas fantásticas, mas, a partir do momento em que entrarmos em campo, o AVS será o mais importante. No final, se AVS e Santa Clara ficarem na I Liga, ficarei satisfeito.»