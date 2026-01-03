João Henriques, treinador do AVS, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após a derrota (0-2) frente ao Moreirense. O técnico explicou os «serviços mínimos» que crê que serão suficientes para a manutenção.

Análise ao jogo

«Ao contrário do que preparámos, e queríamos fazer, entrámos mal e fomos passivos nos primeiros minutos do jogo. Era importante não sofrermos até estabilizar, mas sofremos e depois foi complicado ir atrás. Falhou sermos mais agressivos, tapar os caminhos, ser mais pressionantes ao portador da bola. Estávamos sempre muito longe, permitindo ao adversário ganhar confiança com bola. O primeiro remate à nossa baliza foi golo, é complicado reagir. Na segunda parte a equipa teve uma atitude diferente, fomos mais cometentes, criámos mais perigo. Queríamos isso de início ao fim, uma equipa sólida. Acaba por ser um resultado justo, venceu a equipa que criou as melhores oportunidades, lutamos até ao fim, é o ponto positivo que se pode tirar».

Primeira volta sem triunfos

«Acredita? Evidentemente. Quando cheguei o que fiz com os jogadores foi montar um plano de serviços mínimos. Cheguei com vinte jogos pela frente, quatro grupos de cinco jogos. Se somarmos sete pontos a cada cinco jogos, fazemos 28 pontos, a somar aos três que tínhamos. Sabemos que são estes os serviços mínimos. Destes primeiros cinco, em três jogos fizemos um ponto. Faltam seis. Temos dois jogos, ainda. É possível. Os jogadores sabem, não vale a pena olhar para os pontos, continua a mesma distância, perdemos foi uma oportunidade de nos aproximar. Houve pouco tempo para mudar muita coisa, a parte emocional essencialmente, queremos estender isso. Vamos ter duas semanas para preparar o jogo com o Arouca, ir à procura dos pontos, temos confiança no que estamos a fazer, isto é um processo. Estamos a adiar a primeira vitória, mas a confiança é a mesma e a vitória vai surgir naturalmente».

Mercado

«Principal carência é mental. Vamos tentar ajudar a tonar o plantel mais equilibrado e competitivo. Vamos tentar ajudar os que estão com novos elementos sem o peso do que está para trás; quem chega não tem o peso que está para trás. Estamos a trabalhar nisso para o mais cedo possível estabilizar o grupo para atacar a segunda volta com muita ambição, sabendo que cada jogo vai ser uma luta intensa. A média é a que falei, a média é esta, dos sete pontos a cada cinco jogos».