O AVS visita o terreno do Tondela, este sábado, na 27.ª jornada da Liga, com o objetivo claro de somar a primeira vitória fora de portas. Na antevisão, João Henriques assumiu a ambição de conquistar três pontos importantes na luta pela permanência.

Ambição fora de portas

«As expetativas são sempre as mesmas, com um ingrediente fundamental: dentro do grupo temos a ambição de conquistar rapidamente a primeira vitória fora».

Esperança na permanência

«Li esta semana que temos três por cento de hipóteses de chegar ao play-off, a mesma percentagem que o Benfica tem de ser campeão. Enquanto houver percentagem, há esperança, e acredito que o Benfica pensa da mesma forma».

Respeito pelo adversário

«O Tondela só perdeu uma vez nos últimos seis jogos, foi sempre pontuando e sendo uma equipa competitiva. Tem individualidades, tal como nós, e um treinador que entrou e trouxe as suas ideias. Vai ser uma equipa difícil de ultrapassar, mas eles também sabem que, não conseguindo vencer-nos, veem-nos aproximar»