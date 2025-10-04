João Pedro Sousa analisou a derrota da sua equipa frente ao Alverca (3-1), sublinhando o peso do golo sofrido nos descontos da primeira parte e destacando a melhoria exibicional após o intervalo. Apesar do resultado pesado, o técnico do AVS mostrou-se satisfeito com a resposta ofensiva e prometeu recuperar rapidamente os níveis anímicos do grupo.

Impacto do golo sofrido nos descontos

«Sentimos de forma impactante o golo nos descontos no primeiro tempo, até pelo momento que vivemos. Terminámos a primeira parte a sofrer um bocadinho, mas, tendo em conta as dificuldades para formar o ‘onze’, chegámos a ter períodos até agradáveis».

Reação forte após o segundo golo

«A segunda parte começou com o segundo golo, a partir daí vi uma equipa que ainda não tinha visto ao nível ofensivo, melhorando imenso ao nível de finalizações e remates».

Resultado pesado, mas justo

«O resultado é justo, mas, se calhar, por números exagerados. Agora, é trabalhar e recuperar o ânimo dos jogadores, procurando recuperar os pontos perdidos».