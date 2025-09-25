O treinador João Pedro Sousa, do AVS, fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com o Estrela da Amadora, da sétima jornada da Liga. O técnico de 54 anos garantiu foco imediato na recuperação da equipa, e deixou elogios ao projeto, ao plantel e ao trabalho do antecessor, José Mota.

AVS já tinha sido equacionado no passado

«Para ser muito sincero, foi uma situação que já se colocou no passado algumas vezes. Deixou-me sensibilizado a insistência dos responsáveis do AVS, um clube com um potencial muito grande».

Elogios a José Mota

«É uma pessoa que vai ficar na história da equipa e, especialmente, na Vila das Aves».

Plantel jovem, mas precisa de reforços

«Tem potencial, com gente muito jovem, vários deles a estrear-se num contexto competitivo como o nosso, mas precisa de ser reforçado. Precisamos de muito trabalho. [...] Estamos condicionados aos jogadores desempregados e isso não me agrada muito. A margem de erro é grande. Vamos diariamente perceber a recuperação do Molina, não tendo perdido um segundo a ver um possível lateral direito, porque acredito que quem está poderá dar uma boa resposta».

Estreia com o Estrela da Amadora

«O trabalho incidiu sobre nós e a nossa equipa, percebendo o adversário e onde podemos criar problemas. Há também essa condicionante de poderem apresentar um treinador novo e alterar, de alguma forma, as ideias e a estratégia inicialmente preparadas».

