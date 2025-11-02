João Pedro Sousa, técnico do AVS, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o empate a duas bolas frente ao Tondela. Treinador acredita no «crescimento» da equipa.

Análise ao jogo

«Sinto que a equipa está a evoluir, mas longe do que pretendemos. Este foi um jogo difícil de jogar em termos emocionais, estivemos inseguros em determinados momentos. Precisámos, dentro daquilo que trabalhamos, de sair a primeira jogada, para ganhar confiança. Abanámos um bocadinho quando sofremos um golo que não podíamos sofrer, foi uma primeira parte difícil. No intervalo retificámos um ou outro aspeto, em relação ao jogo interior, e penso que foi melhor, estivemos melhores, não dominámos o jogo, longe disso, mas conseguimos virar o resultado. Mas, infelizmente, nem sequer soubemos saborear a vantagem. Num erro, de um jovem jogador com muito potencial, perdemos todos. O problema não e individual, é coletivo. Triste pelo resultado, mas algo satisfeito pela evolução da equipa e pela vontade dos jogadores».

Rúben Semedo

«Exibição muito positiva. O Rúben chegou destreinado, com algum peso a mais, é normal, mas chegou com uma vontade muito grande de jogar. Em termos de qualidade todos o conhecíamos, algumas dúvidas que alguém tenha que vem para ajudar, eu tenho certeza que vai ajudar muito. Traz liderança, não só na linha defensiva, mas no conjunto. Traz agressividade, é um jogador muito importante, não contava que jogasse os noventa minutos, a ideia seria substituir ali pelos 75 minutos, mas quando perguntei ele deu sinal que nem pensar, que queria ficar até ao fim para ajudar».

Sofreu sempre golos

«Não será só do setor defensivo, tem a ver com a dinâmica coletiva. Temos de ser mais agressivos pelas alas, com os médios centrais, perceber o posicionamento dos adversários. Tem a ver com questões coletivas. Se fizermos uma analisa desde o primeiro jogo que fiz, até hoje, há evolução a esse nível. Sinto o processo defensivo mais evoluído do que o ofensivo, estou a sentir mais dificuldade ofensivamente. Preocupa-me mais a capacidade que não temos tido para desequilibrar os adversários em termos ofensivos».