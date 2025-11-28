João Pedro Sousa, treinador do AVS, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota pesada frente ao Vitória. O técnico diz que o AVS foi «muito incompetente».

Análise ao jogo

«Muito fácil de justificar: uma equipa competente e uma muito incompetente; fizemos um jogo horrível, não fomos capazes de por em campo o que trabalhámos, começo pelo falhanço na preparação do jogo e na estratégia. Fomos uma equipa ingénua, lenta, facilmente o adversário conseguiu colocar-se em vantagem sem sequer provocar o erro da nossa equipa. Facilmente fomos pressionados, o primeiro golo do Vitória é no nosso primeiro ataque. Mas, no fundo, é um mau jogo, uma vitória do Vitória que espelha aquilo que se passou no jogo».

Arranque da segunda parte

«Se houve um período menos mau foi o início da segunda parte, os jogadores entraram com outra dinâmica. Ao intervalo nem falei em questões táticas ou estratégicas, a nossa imagem estava um pouco em jogo e tínhamos de dar uma reposta, de que temos capacidade para responder e ser competitivos nestes jogos, a Liga Portuguesa é muito competitiva e temos de ser mais competitivos».

Ilações para o futuro

«Não gosto de tirar ilações por um jogo. O que vou retirando tem a ver com o que vejo durante a semana e na competição, fica para uma análise mais à frente. Foi visível hoje que há momentos da nossa equipa que temos de ser mais fortes, quer a nível coletivo quer a nível individual. A nossa Liga é competitiva e não podemos estar à espera que as coisas aconteçam. Temos de ter uma atitude muito grande, e mesmo assim é muito difícil. Temos de trabalhar e esperar que as coisas, pelo menos regressem ao modo competitivo que tivemos nas últimas semanas, que foi melhor do que hoje»

Rúben Semedo

«O jogo foi muito fraco também do Ruben, dada a qualidade que tem. É responsabilidade minha, vem de um período de treino irregular, contraiu gripe, esteve parado, é um jogador sem pré-época após muitos meses jogar. Claramente acusa-se no jogo, facilmente se percebeu que não estava na melhor condição, a responsabilidade é minha, é esperar que melhore os índices físicos».