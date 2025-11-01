O AVS recebe este domingo o Tondela, em jogo da décima jornada da Liga, num duelo entre as duas equipas que ocupam os lugares mais baixos da tabela. Sem ainda conhecer o sabor da vitória, o conjunto de Vila das Aves procura inverter a tendência, mas João Pedro Sousa garante que a partida «não será um jogo de tudo ou nada».

«Não há que esconder que o momento é difícil»

«Não há que esconder que, nesta altura, qualquer jogo é muito importante para nós, pelo momento que atravessamos e a classificação que ocupamos. De modo algum podemos permitir que as distâncias aumentem, mas não vamos criar neste jogo a ideia do tudo ou nada.»

«Temos de atacar o jogo com força e atitude»

«Temos de abordar o jogo sem pensar no ‘se não ganharmos’, com determinação e muito concentrados nas tarefas. Queremos atacar o jogo com a máxima força e atitude para ganharmos. Temos de ser mais competentes, criar mais desequilíbrios no adversário, rematar e cruzar mais, finalizar e marcar mais golos, porque, sem golos, não vamos conseguir ganhar seguramente.»

Confiança na evolução

«Têm sido boas semanas de trabalho, apesar dos resultados. Temos de agarrar-nos ao trabalho e encarar o futuro com a melhor determinação possível. Os jogadores têm demonstrado atitude competitiva e há uma sensação clara de evolução e melhoria do nosso jogo.»

Gestão emocional como chave

«O Tondela tem comportamentos virados para a baliza adversária, com e sem bola. Vai tentar pressionar alto, criar-nos desafios e olha para a baliza adversária sem qualquer tipo de complexo ou problema. A equipa que melhor gerir as emoções, nos bons e maus momentos, pode estar em vantagem.»

Rúben Semedo perto do regresso

«Está a integrar-se, mas o longo tempo de paragem desaconselha forçar a sua entrada.»