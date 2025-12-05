João Pedro Sousa, treinador do AVS, espera ver a sua equipa dar uma resposta forte no jogo com o Rio Ave, no sábado (18h00) a contar para a 13.ª jornada da Liga, depois da goleada sofrida em Guimarães, na ronda anterior:

Análise ao Rio Ave

«Temos de ser muito competentes e concentrados, face a um adversário com muita qualidade individual. Basta referir dois jogadores na frente [André Luiz e Clayton], com uma grande capacidade nos duelos individuais e na finalização. É uma equipa jovem, que tem conseguido melhores resultados fora do que em casa. Tem jogadores com dimensão física e que fecham bem a sua baliza.»

Semana difícil após Guimarães

«Foi uma semana difícil. Temos plena consciência de que nem sempre podemos jogar bem, mas a nossa concentração, a forma de disputar os lances e a intensidade têm de estar sempre presentes. Quando perdemos tudo isso, fica quase nada. Temos de mudar para podermos atingir o objetivo a que nos propomos.»

Obrigatório melhorar

«Temos de fazer bem melhor. A pancada [da derrota por 4-0 diante do Vitória] foi forte, mas merecida. Temos de basear sempre o nosso jogo em determinados pressupostos: agressividade, intensidade, concentração. Temos de ter isso a suportar o nosso jogo. Isso é inegociável e a base de tudo.»

«Percebemos que temos de evoluir muito, mas temos de jogar e tentar ganhar os jogos. Não o conseguindo, mesmo no caso de perdermos, não podemos perder como no último jogo.»