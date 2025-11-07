João Pedro Sousa espera uma resposta à altura do desafio diante do Gil Vicente, este domingo, na 11.ª jornada da Liga. O treinador do AVS sublinha que será preciso igualar a competência e intensidade do adversário para conquistar pontos num jogo que descreve como «muito exigente».

«Temos de ser tão competentes como eles»

«Será um jogo seguramente difícil e importante para nós nesta fase, independentemente do adversário. Teremos de ser tão competentes como eles, na reação à perda e ganho da bola. No mínimo, tão competentes como eles, muito concentrados e confiantes no nosso trabalho. Temos de tentar colocar muitas das coisas que fizemos. Neste jogo com o Tondela já jogámos o que queremos jogar, com momentos muito positivos, e, agora, é pegar nestes pequenos bocados e alargá-los ao máximo, num momento que é difícil para nós».

Resultados recentes moralizam o Gil Vicente

«Em 10 jornadas, só sofreu golos com o Benfica e o FC Porto. É uma equipa muito competente e moralizada».

Pablo Felipe: um velho conhecido

«Tive a felicidade de trabalhar com ele em 2019. Era um miúdo de 16 anos e deu muito que fazer aos meus centrais num jogo-treino. Sinceramente, acho que foi bom para ele sair do Famalicão e, no Gil Vicente, encontrou um coletivo que o ajuda a ser o que é. Sei dos seus vários pontos fortes, e isso é uma boa ajuda para o tentar anular».

Carlos Ponck ainda a recuperar forma

«O Ponck chegou muito tarde, também destreinado e com algum peso a mais. Olho para ele como uma peça do corredor central, como defesa-central, mas também poderá alinhar como médio defensivo ou até nos corredores».