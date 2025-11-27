Na antevisão do jogo com o V. Guimarães, relativo à 12.ª jornada da Liga, João Pedro Sousa reconhece as dificuldades da visita ao estádio D. Afonso Henriques. O treinador do AVS destaca a competência da equipa vimaranense, mas garante que a formação da Vila das Aves tem capacidade para vencer a partida. Após o surto de gripe que afetou a equipa, o AVS já tem disponíveis os jogadores que foram baixa no jogo para a Taça.

Dificuldade do encontro

«É um estádio que proporciona ambientes incríveis e ajuda a ganhar pontos. Estamos bem motivados e preparados, reconhecendo que vai ser um jogo difícil, mas muito importante para nós. Temos consciência de que temos capacidade de vencer».

Equilíbrio emocional da equipa

«Independentemente dos resultados, tem de haver um equilíbrio emocional muito grande. Esta semana foi curta, mas permitiu-nos trabalhar o que queremos. Não fugimos à importância do jogo. Só vamos ganhar se jogarmos bem, daí o foco no nosso jogo e no que podemos evoluir, conscientes de que temos de trabalhar imenso».

Análise ao V. Guimarães

«São duas equipas que não estão no lugar que querem estar. [O Vitória é um] Adversário forte, que coloca intensidade no jogo, capaz de alterar algumas dinâmicas durante o jogo. Tem jovens jogadores com enorme potencial e jogadores muito experientes. Não olhando para os resultados, é uma equipa muito competitiva e difícil de bater, mas podemos ir a jogo e pensar em vencê-lo».

Desempenho dos jogadores, após surto de gripe no último jogo

«O Ponck esteve muitos meses sem jogar e foi obrigado a jogar 90 minutos. O Algobia tinha dúvidas se podia jogar tanto tempo, e até tive dúvidas se podia, e jogou. O Nenê ia jogando, com minutos muito reduzidos e jogou 120 minutos».