José Mota, novo treinador do AVS, fez este sábado a primeira conferência desde que assumiu a equipa. Aos jornalistas explicou a razão para ter assumido este desafio no final da temporada.

«O AVS está agora com melhores condições de trabalho, mas o que conta no meio disto tudo são as pessoas. E as pessoas da Vila das Aves continuam a ser as mesmas, com as mesmas ambições e a mesma humildade. O clube diz-me muito, sou um homem de desafios e sempre os encarei de frente», começou por dizer na antevisão ao jogo com o Estrela, da 33.ª e penúltima jornada da Liga.

«Temos que ser inteligentes, ambiciosos e determinados, ou seja, temos que ter muitos adjetivos para ultrapassar este adversário», acrescentou.

A substituir Rui Ferreira, o treinador português, de regresso à equipa, elogiou o grupo que encontrou e garantiu que os mesmos estão «concentrados» para o principal objetivo: evitar a despromoção.

«Olho para este grupo e penso que todos nós, a lutarmos pelo objetivo, a sermos ambiciosos e concentrados naquilo que temos de fazer, podemos ter um bom resultado», referiu.

Sobre a possibilidade da equipa em dar uma resposta, atualmente a ocupar a 17.ª e penúltima posição, o treinador do AVS avisou que «a parte mental é fundamental» e que não há «Maradonas» ou «Cristianos Ronaldo» na equipa da Vila das Aves.

«Não temos aqui Maradonas. Para surpreender tinha que ser Maradona ou Cristiano Ronaldo. Não temos. Temos é que ter um bom grupo, ambicioso, com cabeça limpa e que sabe que tem condições para atingir objetivos», afirmou.

Este domingo, pelas 15h30, o AVS visita o terreno do Estrela, 15.º lugar, com mais quatro pontos. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.