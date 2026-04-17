O AVS, último classificado da Liga, pode tornar-se nesta sexta-feira a primeira equipa a ser despromovida para a II Liga, se perder na visita a Vila do Conde, diante do Rio Ave, no jogo de abertura da 30.ª jornada.

A equipa da Vila das Aves, que ocupa o 18.º lugar, conquistou apenas 12 pontos e, se não somar mais nenhum em Vila do Conde, fica desde já impossibilitada de alcançar o Casa Pia no 16.º (destinado ao play-off de manutenção na I Liga), uma vez que se manterão a 13 pontos da equipa de Pina Manique, quando estarão apenas 12 em disputa nas últimas quatro rondas.

A antevisão de João Henriques: «Não me belisca nada uma descida nestas condições»

Se o AVS alcançar a segunda vitória no campeonato ou empatar com os vila-condenses, permanecerá pelo menos mais uma noite no escalão principal, mas a despromoção pode chegar no sábado, em função dos resultados do Casa Pia e do Nacional – que tem os mesmos pontos e também está envolvido na luta pela manutenção -, nas receções ao Santa Clara e ao Alverca, respetivamente.

A 30.ª jornada fica também marcada pelo dérbi lisboeta de domingo entre o bicampeão Sporting, segundo colocado, com dois pontos de vantagem e menos um jogo realizado, e o Benfica, terceiro, decisivo para a atribuição do segundo posto, que proporciona o acesso à fase preliminar da Liga dos Campeões da próxima época.

O confronto entre os rivais de Lisboa pode ser aproveitado pelo FC Porto, que lidera a competição, com cinco pontos de vantagem sobre os leões (e igualmente mais um encontro disputado), quando receber o Tondela, 17.º posicionado, também no domingo.

Confira a classificação da Liga