AVS, Vitória e Tondela são as equipas mais representadas, com dois atletas cada, na equipa ideal da jornada 22 da Liga, elaborada pelo somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol e do Sofascore, parceiro do nosso jornal.

Destaque para o AVS, que somou a primeira vitória no campeonato nesta jornada, contando com Tomané e Diego Duarte no onze da ronda: ambos marcaram um golo cada no triunfo por 3-0 ante o Estoril.

O Vitória, que bateu o Estrela por 2-1, conta com os autores dos golos: Thiago Balieiro e Diogo Sousa. Já o Tondela, que empatou a um golo ante o Alverca, coloca o guarda-redes Bernardo Fontes e o defesa Brayan Medina, que fez a assistência para o golo.

FC Porto, Sporting, Gil Vicente, Alverca e Casa Pia também estão representados.

O FC Porto conta com Jan Bednarek, autor do golo da vitória por 1-0 ante o Nacional. O Sporting, que venceu o Famalicão por 1-0, tem Luís Guilherme, um dos melhores em campo em Alvalade. Do Gil Vicente está Santi García, autor do golo da vitória por 2-1 ante o Sporting de Braga, já depois da assistência para o outro golo. O Alverca tem Nabil Touaizi, que fez uma assistência para golo no empate em Tondela. O Casa Pia conta com Cassiano, que fez dois golos na vitória por 3-2 ante o Arouca.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.