A 9.ª jornada da Liga encerra esta segunda-feira com a visita do FC Porto à Vila das Aves. O Maisfutebol vai estar no estádio do AVS para lhe contar AO MINUTO tudo sobre a partida que arranca às 20h15.



Vítor Campelos tem duas ausências confirmadas (Lucas Moura e Yair Mena) e vários pontos de interrogação para o duelo com os portistas, visto que Baptiste Roux, Lucas Piazón e Nenê estão em dúvida.



Por sua vez, Vítor Bruno não pode contar com Marcano e Wendell, jogadores que treinaram com limitações no último domingo. Esperam-se, ainda assim, alterações na equipa inicial dos azuis e brancos em comparação com o duelo da Liga Europa ante o Hoffenheim.



O FC Porto precisa de vencer para não deixar escapar o líder Sporting e manter a distância para o Benfica, terceiro classificado. Por seu turno, o AVS vai tentar entrar nos dez primeiros da tabela classificativa.



Confira os onzes prováveis na galeria associada ao artigo.