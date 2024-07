O AVS procura compor um plantel competitivo para assegurar a manutenção na Liga e Lucas Piazón é um dos nomes avaliados pela estrutura do clube que joga na Vila das Aves, adiantou o zerozero e confirmou o Maisfutebol.

O médio brasileiro tem um acordo encaminhado com o AVS, mas há um entrave nas negociações neste momento: o contrato com o Sporting de Braga. Piazón está ligado aos arsenalistas até 2025 e precisa de desvincular-se, antes de assinar com a equipa comandada por Vítor Campelos.

Piazón, de 30 anos, chegou à Europa pelas portas do Chelsea e, em 2019/20, entrou no futebol português, para representar o Rio Ave. Seguiu-se o Sp. Braga, que emprestou o jogador ao Botafogo em 2023 e 2024. No presente ano, Piazón ainda não disputou qualquer jogo.

O AVS também tem praticamente fechada a contratação de Giorgi Aburjania, que representou o Gil Vicente entre 2021 e 2023. O internacional pela Geórgia passou a última época no Hatayspor (21 jogos e uma assistência).