Nenê parte para a terceira temporada ao serviço do AVS e aos 42 anos, o experiente avançado brasileiro confessa que o ponto final na carreira pode estar mais próximo do que nunca.

Através de um vídeo de perguntas e respostas, Nenê aproveitou para esclarecer a dúvida de um adepto e admitiu que apesar da paixão pelo futebol, há um momento «em que se começa a sentir o nível mais baixo do que os outros».

«Tenho uma paixão pelo futebol, mas chega a um certo momento em que começamos a sentir o nível mais baixo do que certos jogadores. Estou a pensar fazer o meu último ano de carreira e depois enveredar por outro ramo no futebol», afirmou.

Recorde-se que Nenê tem contrato com o AVS até junho de 2026, sendo que na última temporada fez cinco golos e uma assistência em 21 jogos pela equipa principal.

Assista às declarações de Nenê: