Liga
Há 3h e 34min
Nenê sorri e persegue recorde de marcador mais velho na Liga
Brasileiro apontou golo (frente ao Arouca, 3-1) aos 42 anos e 15 dias
Aos 42 anos e 15 dias, Nenê ainda dá cartas no futebol de alto nível. Este sábado, o veterano avançado do AVS estreou-se a marcar na edição de 2025/26 da Liga.
O brasileiro, que também vestiu as camisolas do Vilafranquense, Leixões e Moreirense, fez o 3-1 na derrota frente ao Arouca, na primeira jornada do campeonato.
Porém, Nenê ainda está longe de garantir o recorde que pertence a Oliveira, jogador que em 1939 apontou um golo com 43 anos e três meses, ao serviço do Académico FC.
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) August 9, 2025
Nenê 90'
I Liga (#1) | Arouca 3-(1) AVS#LigaPortugalBetclic #EPOCA2526 #JORNADA1#FCAAVS #FCA #AVS
Todos os vídeos 👉 https://t.co/fL4gaznc5Z pic.twitter.com/dYlZDGB8wx
TAGS: Liga AVS Nenê Marcador mais velho Arouca
