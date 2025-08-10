Aos 42 anos e 15 dias, Nenê ainda dá cartas no futebol de alto nível. Este sábado, o veterano avançado do AVS estreou-se a marcar na edição de 2025/26 da Liga.

O brasileiro, que também vestiu as camisolas do Vilafranquense, Leixões e Moreirense, fez o 3-1 na derrota frente ao Arouca, na primeira jornada do campeonato.

Porém, Nenê ainda está longe de garantir o recorde que pertence a Oliveira, jogador que em 1939 apontou um golo com 43 anos e três meses, ao serviço do Académico FC.

 