O treinador adjunto do AVS, Paulo Sousa, anteviu a segunda mão do play-off de manutenção frente ao Vizela, este domingo. Com treinador principal, José Mota, expulso, Sousa garantiu que a equipa está confiante. O AVS, recorde-se, venceu a primeira mão por 3-0.

«O AVS já passou por situações semelhantes e conseguiu ultrapassá-las. Isso dá-nos força. Sabemos que vamos defrontar um adversário forte, mas estamos confiantes e queremos impor o que pretendemos no jogo», confessou no estágio da equipa, em Ofir.

O adjunto comentou, ainda, um provável ambiente hostil, tendendo a favor para o Vizela. Paulo Sousa diz acreditar que a equipa está pronta para essa adversidade. «Andamos todos nisto há muitos anos. O ambiente não nos vai afetar. Só a concentração pode fazer a diferença», comentou.

O AVS visita o Vizela com uma segura vantagem de três golos. Sobre isso, Paulo Sousa afirmou que «nada acaba como começa». O técnico de 50 anos apelou à equipa que mantenha os níveis de concentração elevados.

«Temos de manter uma preparação mental forte, com união, e acreditar no que temos de fazer para cumprir o objetivo. O Vizela também vai ter os seus momentos, mas precisamos de controlar emoções e ansiedade, porque o tempo vai jogar a nosso favor», rematou.

Aliada a uma mentalidade forte, Paulo Sousa acredita que a inteligência será importante para o triunfo. «Temos de ganhar os duelos, fazer golos, ser uma equipa compacta e inteligente. Isso é o que nos interessa dentro do relvado», concluiu.

A segunda mão do play-off de manutenção/promoção joga-se este domingo, dia 1 de junho, com o apito inicial marcado para as 19h45 e acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.