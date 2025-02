Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações à flash interview da SportTV, após o empate a dois golos frente ao AVS, num jogo a contar para a 23.ª jornada da Liga:

«Falhámos mais uma vez, tal como tinha acontecido contra o Arouca. As equipas não criam nada e de repente entram no jogo, de formas surreais. Não podia ter pedido mais à equipa, tiveram um comportamento excelente. Vou estar atento ao critério, porque têm de haver penáltis todos os jogos, vou estar mais atento a isso.»

«Diomande prejudicou a equipa? Não se trata disso, o Diomande estava em jogo e aconteceu o que aconteceu. O VAR tem estado muito atento durante os nossos jogos, só peço é o mesmo critério em todos os lances, não peço mais nada. Não sei se falharam ou não, não pode é haver um critério só nos jogos do Sporting. De repente metem-se equipas em jogo quando não estão. Já tinha acontecido o mesmo com o Arouca, hoje o jogo foi mais competitivo, mas não tinham criado qualquer lance de perigo.»

«Resultado não pode abanar a equipa, temos de ser fortes em termos mentais, é lutar contra tudo isso. Não me vou lamentar com nada, também erro muito e queremos atingir o nosso objetivo. É normal que este jogo mexa com a malta, é normal que o jogador ferva, porque tem sido um acumular de situações. Cabe a nós fazer com que isto abale o mínimo possível para atingirmos o nosso objetivo final.»