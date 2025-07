Guillem Molina é o mais recente reforço do AVS.

A notícia foi oficializada pelo clube da Liga, através das redes sociais, sendo que o central espanhol de 25 anos tem agora a primeira experiência fora do país, após deixar o Ibiza.

Formado no Valência, Guillem Molina fez dois golos em 34 jogos pela equipa principal do emblema que atua no terceiro escalão do futebol espanhol. «Estou ansioso por começar», pode ler-se na publicação feita pelo AVS.