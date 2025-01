O AVS anunciou a saída de Jonatan Lucca após uma rescisão por «mútuo acordo».

Através das redes sociais, o clube deixou uma mensagem de despedida para o médio brasileiro, que chegou ao clube na época 2023/24, proveniente do Stabaek da Noruega. Ao todo, Lucca fez três golos e uma assistência em 38 jogos pela formação de Vila das Aves, tendo feito inclusive parte do plantel que subiu até à primeira divisão.

«Jonatan Lucca será sempre um dos nossos, desejamos as maiores felicidades para a sua carreira. Obrigado Lucca!», pode ler-se.

𝐋𝐮𝐜𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐢́𝐝𝐚



Jonatan Lucca está de saída. O médio que ficará na história do clube, ao contribuir para a subida de divisão, acertou, por mútuo acordo a rescisão do contrato com o AFS. #JuntosPelaVila pic.twitter.com/w2mmwc1qYJ