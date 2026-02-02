O AVS anunciou esta segunda-feira a contratação de Mateus Pivô, lateral direito brasileiro que chega por empréstimo do Brusque, do Brasil, num acordo válido até junho de 2027.

O jogador de 28 anos é o escolhido para colmatar a saída de Diogo Spencer, que rescindiu contrato na última semana.

Pivô prepara-se para a primeira experiência da carreira fora do Brasil, depois de um percurso feito exclusivamente nas divisões inferiores do futebol brasileiro.

Na presente temporada, o lateral já realizou três jogos pelo Brusque, todos no campeonato catarinense.

