Agora sim, é oficial. O AVS é a primeira equipa a ser despromovida à II Liga, depois de ver confirmado o triunfo do Nacional sobre o Alverca (1-0).

Este resultado afasta matematicamente o conjunto de João Henriques das aspirações a permanecer no principal escalão do futebol português. Com 13 pontos somados até ao momento, o AVS está a 12 do Casa Pia e com apenas quatro jornadas por realizar, além de perder no confronto direto, o melhor que consegue fazer é ficar no penúltimo lugar da prova.

Recorde-se que esta descida à II Liga só não ficou confirmada na noite desta sexta-feira graças ao empate conseguido em Vila do Conde, frente ao Rio Ave (2-2).