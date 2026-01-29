João Gonçalves e o AVS chegaram a acordo, esta quinta-feira, para a rescisão de contrato do guardião português.

Através de um comunicado, o último classificado da Liga anunciou a saída do atleta de 25 anos, que esta temporada somou apenas seis jogos pela equipa principal. Nota para o contrato de João Gonçalves com o AVS, que era válido até junho de 2028.

Com formação no Leixões, Padroense, Leça do Balio, Salgueiros e Boavista, o guarda-redes fica agora livre no mercado.

