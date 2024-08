O AVS anunciou esta quarta-feira a contratação, por empréstimo, de Issiaka Kamate.

Através das redes sociais, o clube de Vila das Aves partilhou um vídeo de apresentação do avançado de 20 anos, que chega proveniente do Inter de Milão.

«Preferi o AVS, apesar dos convites do Anderlecht e do Mérida, porque entendi que era o projeto ideal para crescer como jogador e como pessoa. O treinador falou comigo e convenceu-me que este era o passo certo», referiu à comunicação social do clube.

Veja aqui o vídeo de apresentação de Issiaka Kamate no AVS: