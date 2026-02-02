O AVS anunciou esta segunda-feira a contratação de Andre Green, extremo inglês de 27 anos que chega proveniente do Panserraikos, da Grécia.

O jogador assinou contrato até ao final da presente temporada, ficando o emblema de Vila das Aves com opção de prolongar o vínculo por mais um ano.

Green, extremo formado no Aston Villa, passou ainda por empréstimos ao Portsmouth, Preston North End e Charlton, antes de se transferir em definitivo para o Sheffield Wednesday.

Em 2021/22, rumou ao Slovan Bratislava, antes de regressar às terras de Sua Majestade, para reforçar o Rotherham, para depois ficar ao serviço do Panserraikos, pelo qual realizou 12 jogos.

