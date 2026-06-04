Chegou ao fim a ligação de Diogo Boa Alma ao AVS. O clube da Vila das Aves anunciou esta quinta-feira a saída do diretor-geral, numa decisão tomada por mútuo acordo entre as duas partes, encerrando um ciclo marcado pela luta pela permanência na Liga.

Em comunicado, o dirigente deixou uma mensagem de despedida onde recordou o período vivido no clube com «enorme gratidão e orgulho», agradecendo a todos os elementos da estrutura, equipas técnicas, jogadores, colaboradores e adeptos pela forma como o acolheram.

Apesar da descida à II Liga no final da época, Diogo Boa Alma destacou o desempenho da equipa na reta final da temporada, sublinhando que o trabalho realizado permitiu alcançar «a melhor volta de sempre do clube na Liga Portugal» e uma série de seis jogos consecutivos sem derrotas.

«Apesar de não termos conseguido alcançar a permanência, fica uma ponta final de temporada bastante positiva que não foi obra do acaso e que culminou com a melhor volta de sempre do clube na Liga Portugal e também com uma sequência de seis jogos sem derrotas, roubando pontos a Sporting e FC Porto», escreveu.

Na mesma mensagem, o agora ex-diretor-geral mostrou-se convicto de que o emblema da Vila das Aves regressará em breve ao principal escalão do futebol português.

«Parto com um enorme orgulho por tudo o que construímos juntos, pelas relações que levo comigo e pela convicção de que a maior Vila do Futebol Português estará, brevemente, de novo no convívio entre os grandes», referiu.

Por sua vez, o AVS agradeceu «o profissionalismo, a dedicação e o entusiasmo» demonstrados por Diogo Boa Alma durante uma fase «delicada em termos desportivos».