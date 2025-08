Jordi Escobar, de 23 anos, foi anunciado esta sexta-feira como reforço do AVS.

O avançado, que chega da equipa B do Celta de Vigo, assinou um contrato válido até 2028, tal como o Maisfutebol tinha noticiado.

Antes de chegar ao clube galeno contou com passagens pelas equipas de formação do Valência, Almería, equipa B do Barcelona e do Real Betis, e ainda pelo Logroñés, da terceira divisão espanhola.

O ponta de lança representou a seleção espanhola no campeonato da Europa e do Mundo de sub-17, em 2019. No total, conta com dez internacionalizações pelos sub-17 espanhóis.

Na temporada passada Jordi Escobar marcou onze golos em 30 jogos na equipa B do Celta.

