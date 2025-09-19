Liga
OFICIAL: José Mota já não é treinador do AVS
Clube da Vila das Aves anuncia treinadores para o jogo com o Benfica
O AVS oficializou, na noite desta sexta-feira, a saída do treinador José Mota.
«A AVS Futebol SAD informa que José Mota deixou de exercer as funções de treinador principal da equipa profissional. A nova equipa técnica será anunciada em momento oportuno», pode ler-se no comunicado oficial.
De acordo com o clube, a equipa será «orientada por Fábio Espinho, Armando Roriz, Carlisson Fernandes e Tó Ferreira» no jogo contra o Benfica, deste sábado (18h).
Depois de assegurar a manutenção na reta final da época passada, José Mota deixa o AVS com quatro derrotas e um empate em 2025/26.
