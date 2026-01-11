Kobamelo Kodisang já não faz parte do plantel do AVS. O clube anunciou este domingo que chegou a acordo com o jogador e com os Mamelodi Sundowns para a cessação do empréstimo, regressando o extremo ao emblema sul-africano, com o qual mantém vínculo contratual.

Durante o período em que esteve ao serviço da formação da Vila das Aves, Kodisang participou em cinco jogos oficiais e apontou um golo, frente ao Fornos de Algodres, na Taça de Portugal.

Em comunicado, o AVS agradeceu os serviços prestados pelo jogador sul-africano.