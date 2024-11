Era uma informação já dada pelo Maisfutebol, Vitor Campelos já não está mais à frente da equipa do AVS.

O clube da Vila das Aves anunciou esta sexta-feira em comunicado que rescindiu unilateralmente os contratos que tinha com o treinador de 49 anos bem como com a sua equipa técnica.

A saída de Campelos do AVS concretiza a nona "chicotada" no principal escalão do futebol português.

Vítor Campelos fez 12 jogos no comando do AVS, alcançando três vitórias, quatro empates e cinco derrotas. A equipa está neste momento no 13.º lugar da classificação.

Como o Maisfutebol já confirmou, a equipa da Vila das Aves já está em negociações avançadas com Daniel Ramos para suceder no comando do plantel e o adjunto do treinador de 53 anos já esteve presente no último jogo, um amigável frente ao Valladolid.