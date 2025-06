Declarações de Paulo Sousa, treinador adjunto do AVS, na sala de imprensa do Estádio do FC Vizela, após o empate (2-2) frente ao Vizela, que assegura a manutenção entre os grandes do futebol português:

«Pode-se dizer que foi uma eliminatória definida nos pequenos pormenores, nos detalhes. Soubemos ter respeito pelo Vizela. Sabíamos a qualidade dessa equipa, não é por acaso que vinham de uma série de jogos sem perder. Fomos uma equipa que no conjunto dos dois jogos fomos muito fortes em termos mentais e coletivamente. Os nossos jogadores perceberam o que era necessário fazer. Soubemos eliminar os pontos fortes deles e explorar os nossos, aquilo que podíamos aproveitar nos espaços que eles deram. Os nossos jogadores, hoje, souberam controlar-se em termos emocionais, mesmo depois de sofrer o golo. Conseguimos chegar ao resultado, penso que somos uns justos vencedores, somos a primeira equipa da Liga a ficar nos play-off».

[Respirar de alívio?] «Não, é um respirar de felicidade. Quando entrámos o momento não era bom, não era o ideal, mas é lógico que ao fim destes quatro jogos a satisfação é grande, com sentimento de dever cumprido, não esquecendo que sem estes jogadores, sem as pessoas que trabalham no AVS diariamente, desde o presidente ao Manel da relva, todos deram tudo e foram importantes».

[O que tentou passar aos jogadores depois de sofrer o golo] «A estratégia era a mesma com que começámos o jogo, ter calma e controlar as emoções, porque não era por falta de qualidade. Tivemos as melhores oportunidades, podíamos ter feito mais golos. Foi uma questão de esfriar o jogo, controlar as emoções e esperar o momento certo».