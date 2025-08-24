Paulo Sousa, treinador-adjunto do AVS, lembrou, na sala de imprensa, que o empate em Braga é muito motivador. O técnico mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa e com o espírito de sacrifício dos jogadores, acabado por considerar o resultado justo, mesmo reconhecendo que os bracarenses tiveram mais bola.

Sai satisfeito com o resultado?

Não vamos satisfeitos porque sofrer um golo em cima dos 90 nunca nos deixa satisfeitos. Contudo, no geral, com tudo o que aconteceu, o resultado acaba por ser justo. É normal que na segunda parte o Sp. Braga tivesse mais bola porque jogámos com uma equipa que, até à data, tinha sofrido apenas um golo e marcar dois golos em Braga é bom. Estamos a precisar de pontos e é normal que a equipa se encolha um pouco. Depois queríamos aproveitar os espaços que o Sp. Braga dava nas costas e aí é que falhámos, não tivemos boas tomadas de decisões. O jogo não foi muito rico em oportunidades e, apesar de haver um maior caudal ofensivo do Sp. Braga, não criou grande coisa.

Lance de penálti perto do intervalo. O que lhe parece?

Para ser sincero, não vi as imagens e por isso não vou falar sobre isso.

Dar iniciativa de jogo ao Sp. Braga foi propositada?

Não é estratégia dar a bola ao adversário e jogar em bloco baixo. Claro que o Sp. Braga, na segunda parte, precisava de ganhar e pela capacidade que tem, é normal ter maior caudal ofensivo. Não houve grandes oportunidades e o que nos faltou foi a tomada de decisão nas saídas. Isso é fruto da imaturidade de alguns jogadores, mas futuramente vão ser melhores e tomar melhores decisões.

Este ponto, por ser na casa do Sp. Braga, é motivador para a equipa?

É muito motivador. Viemos jogar ao campo do Sp. Braga, uma equipa que luta por outros objetivos, e vir cá fazer dois golos e estar a vencer até ao fim, é motivador. Parabéns aos nossos jogadores, pelo sacrifício e pela capacidade de sofrimento.